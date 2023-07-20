***A1CAP* *FZLGY* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
20.07.2023 16:45
***A1CAP******FZLGY******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (FZLGY) Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporunu ekli dokümantasyonda kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173846
BIST
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17:336.693
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 121,59
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.519
En Yüksek
6.700
17:3326,8303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0451
|Açılış
|: 27,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
17:3329,9950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0124
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
17:331.701,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,45
|Açılış
|: 1.701,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.700,90
BIST En Aktif Hisseler17:31
|ONCSM
|115,50
|359.779.645
|% 10,00
|
|INGRM
|745,80
|43.738.287
|% 10,00
|
|ASTOR
|89,70
|8.129.397.168
|% 9,99
|
|TEZOL
|18,39
|251.782.983
|% 9,99
|
|ODAS
|9,80
|2.807.187.216
|% 9,99
|
|EUYO
|16,41
|15.843.033
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|20.871.260
|% -9,96
|
|RALYH
|77,55
|256.078.841
|% -9,88
|
|MAALT
|574,80
|88.741.681
|% -5,91
|
|BRKVY
|38,50
|20.994.513
|% -5,41
|
|THYAO
|225,00
|10.376.585.827
|% 0,63
|
|ASTOR
|89,70
|8.129.397.168
|% 9,99
|
|AKBNK
|25,00
|5.224.767.382
|% -0,08
|
|ASELS
|73,95
|5.122.388.735
|% 3,28
|
|YKBNK
|13,23
|4.883.051.723
|% 0,08
|
|EKGYO
|8,50
|4.860.282.100
|% 1,92
|
|YKBNK
|13,23
|4.883.051.723
|% 0,08
|
|ODAS
|9,80
|2.807.187.216
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,90
|692.965.599
|% 3,57
|
|AKBNK
|25,00
|5.224.767.382
|% -0,08
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8241
|26,8381
|% 0,20
|
|Euro
|29,9344
|29,9817
|% -0,09
|
|Sterlin
|34,4230
|34,5957
|% -0,37
|
|Frank
|30,9054
|31,0916
|% -0,56
|
|Riyal
|7,1417
|7,1776
|% 0,26
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|-7,67
|
|Altın Gr.
|1.703
|1.704
|1,29
|
|Cumhuriyet
|11.493
|11.666
|-14,00
|
|Tam
|11.178
|11.339
|-37,00
|
|Yarım
|5.589
|5.696
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.794
|2.848
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|21,66
|21,67
|0,01
|
|B. Petrol
|79,98
|79,98
|0,52
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Seans Raporu
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