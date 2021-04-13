***A1CAP* *GWIND* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
13.04.2021 12:05
***A1CAP******GWIND******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Galata Wind Enerji A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927292
BIST
12:011.359
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
12:018,1552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0057
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
12:019,7062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0105
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
12:01452,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,68
|Açılış
|: 452,38
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler12:01
|MTRKS
|49,56
|5.204.989
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|802.328
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.667.927
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.630.903
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.282.386
|% -10,00
|
|DGGYO
|9,47
|2.021.894
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,28
|24.880.068
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,85
|339.413
|% -9,85
|
|EREGL
|16,65
|415.584.475
|% 1,52
|
|FENER
|33,94
|386.559.748
|% 8,43
|
|KOZAL
|112,10
|310.692.799
|% 0,18
|
|GARAN
|6,60
|280.810.636
|% -0,30
|
|NTGAZ
|13,63
|280.703.097
|% -8,40
|
|EKGYO
|1,75
|249.300.141
|% -3,85
|
|TSKB
|1,28
|175.493.717
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,03
|172.483.927
|% -1,93
|
|IHLAS
|0,62
|27.823.135
|% -3,13
|
|GARAN
|6,60
|280.810.636
|% -0,30
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1491
|8,1552
|% 0,07
|
|Euro
|9,6982
|9,7062
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,1634
|11,2194
|% -0,03
|
|Frank
|8,7732
|8,8261
|% -0,32
|
|Riyal
|2,1646
|2,1755
|% -0,08
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-4,08
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|25,00
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|63,44
|63,44
|0,16
|
Seans Raporu
12:01
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12:16PRKME
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 5.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 194, 081 adet işlem
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12:15VANGD
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 7.25 lira fiyatla işlem gören hissede 495, 593 adet işlem
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12:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 12 kaybederek (% -0.72 ) 1, 404
-
12:14
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, TSKB
-
12:14XU100
Endeks 1, 360 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 6, 549.00 milyon TL de