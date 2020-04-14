***A1CAP* *IHEVA* *ACP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
14.04.2020 20:37
***A1CAP******IHEVA******ACP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
İlgili Şirketler [IHEVA, ACP, A1CAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. AŞ (IHEVA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 14.04.2020 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, diğer hususların yanı sıra özetle?
A) SPKn'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında, 15.04.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. unvanlı yatırım kuruluşunun IHEVA pay piyasasında müşterilerinden emir kabul etmesinin ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye emir iletmesinin yasaklanmasına,
B) SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 15.04.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına
No Yatırımcının Adı Soyadı MKK Sicil No
1 Ömer YALÇIN 14000100
2 Enver ÇEVİK 12437991
3 Ecvet SUBAŞI 24481689
4 İrfan YAZICI 13324953
5 Uğur Bulut ŞAVER 34455876
6 Halid Ziya YALÇIN 32526211
7 Fatih UĞUR 29329514
karar verilmiştir
Sözkonusu kararlar 2020/25 sayılı Kurul Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837965
BIST
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.151,16
|Açılış
|: 97.491
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|Önceki Kapanış
|: 96.399
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98.630
En Düşük
97.273
18:056,8195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8211
En Düşük
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18:057,4939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: 1,52%
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|Açılış
|: 378,72
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|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
382,27
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|95,70
|63.812.915
|% 10,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|EPLAS
|13,75
|104.312
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|275.188
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.226.234
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,92
|42.403.576
|% -9,89
|
|IHEVA
|2,32
|164.138.786
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|684.706
|% -8,93
|
|BURVA
|18,89
|6.052.195
|% -7,76
|
|NIBAS
|6,30
|494.400
|% -6,25
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 9,38
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 1,42
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,99
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5881
|8,6312
|% 1,78
|
|Frank
|7,0716
|7,1142
|% 1,51
|
|Riyal
|1,8087
|1,8177
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|378
|379
|5,72
|
|Cumhuriyet
|2.420
|2.481
|37,40
|
|Tam
|2.488
|2.553
|38,60
|
|Yarım
|1.210
|1.243
|18,80
|
|Çeyrek
|607
|621
|9,40
|
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