***A1CAP* *IHEVA* *ACP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***A1CAP******IHEVA******ACP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [IHEVA, ACP, A1CAP]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. AŞ (IHEVA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 14.04.2020 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, diğer hususların yanı sıra özetle?A) SPKn'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında, 15.04.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. unvanlı yatırım kuruluşunun IHEVA pay piyasasında müşterilerinden emir kabul etmesinin ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye emir iletmesinin yasaklanmasına,B) SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 15.04.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasınaNo Yatırımcının Adı Soyadı MKK Sicil No1 Ömer YALÇIN 140001002 Enver ÇEVİK 124379913 Ecvet SUBAŞI 244816894 İrfan YAZICI 133249535 Uğur Bulut ŞAVER 344558766 Halid Ziya YALÇIN 325262117 Fatih UĞUR 29329514karar verilmiştirSözkonusu kararlar 2020/25 sayılı Kurul Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837965BIST