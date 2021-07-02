***A1CAP* *KARYE* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***A1CAP******KARYE******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [KARYE]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGayrimenkul Değerleme Rpaoru Ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945999BIST