***A1CAP* *KARYE* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2021 14:17
***A1CAP******KARYE******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KARYE]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin Halka Arz Sonuçları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950652
BIST
16:191.346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,37
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
16:198,6135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0217
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
16:1910,1804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0723
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1596
16:19501,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,19
|Açılış
|: 501,28
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler16:19
|EDATA
|7,39
|92.677.023
|% 9,97
|
|YAPRK
|33,80
|25.091.008
|% 9,60
|
|EDIP
|3,44
|44.337.400
|% 8,86
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|BANVT
|63,95
|2.243.229
|% 8,48
|
|FADE
|14,16
|15.713.276
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|4.669.563
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.123.881
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|155.811.070
|% -9,73
|
|GARAN
|8,51
|793.010.265
|% -1,50
|
|SASA
|27,38
|728.777.132
|% 3,48
|
|THYAO
|13,14
|418.548.670
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,11
|354.847.466
|% -0,97
|
|EREGL
|17,81
|306.003.046
|% -2,09
|
|PEKGY
|1,02
|155.811.070
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|261.349.911
|% -0,88
|
|GARAN
|8,51
|793.010.265
|% -1,50
|
|TSKB
|1,22
|68.593.832
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,79
|95.016.622
|% -1,10
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6108
|8,6135
|% -0,25
|
|Euro
|10,1754
|10,1804
|% -0,71
|
|Sterlin
|11,8684
|11,9279
|% -0,72
|
|Frank
|9,3349
|9,3911
|% -0,67
|
|Riyal
|2,2915
|2,3030
|% -0,16
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|6,03
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.367
|18,00
|
|Tam
|3.304
|3.388
|21,07
|
|Yarım
|1.597
|1.639
|10,19
|
|Çeyrek
|801
|819
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,39
|75,39
|0,23
|