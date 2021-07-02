***A1CAP* *KARYE* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***A1CAP******KARYE******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [KARYE]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKartal Yenilenebilr Enerji Üretim A.Ş.'nin paylarının halka arzı 9-12 Temmuz 2021 tarihlerinde 8,00 TL fiyat ile Borsa'da Satış Yöntemiyle yapılacak olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945993BIST