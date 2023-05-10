***A1CAP* *KAYSE* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
10.05.2023 18:12
***A1CAP******KAYSE******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (KAYSE)
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporunu ekli dokümantasyonda kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149757
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17:594.494
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1.287,00
En Düşük
1.270,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|137,50
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|
|EGPRO
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|40.958.658
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|ULAS
|15,42
|9.364.452
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|AVHOL
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|% -9,97
|
|GRTRK
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|148.315.172
|% -9,96
|
|NETAS
|21,58
|50.412.516
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|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
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|KCHOL
|87,85
|3.492.555.715
|% 1,15
|
|THYAO
|126,80
|2.829.393.107
|% -1,55
|
|SISE
|36,74
|2.264.727.202
|% -2,03
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|% 0,96
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|12,82
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|YKBNK
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|725.253.911
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|TSKB
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|Alış
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|%
|
|Dolar
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|Euro
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|Sterlin
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|Frank
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|% 0,14
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|Riyal
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|5,2222
|% 0,15
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.026
|2.027
|-8,13
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|9.333
|9.474
|71,00
|
|Tam
|9.306
|9.548
|96,19
|
|Yarım
|4.555
|4.723
|64,00
|
|Çeyrek
|2.270
|2.354
|32,00
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|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|-0,25
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|Gümüş Gr.
|15,89
|15,91
|-0,17
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|B. Petrol
|76,72
|76,72
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