***A1CAP* *LINK* *PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***A1CAP******LINK******PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler [LINK, A1CAP]İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.01.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarLink Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") toplam sermayesinin %66,00091 oranına ve oy haklarının %91,23 oranına sahip olan Murat Kasaroğlu, Hayguyi Antikacıoğlu, Bahar Kasaroğlu ve Feride Aksoy'un paylarının Bulls Yatırım Holding A.Ş., Lydia Yatırım Holding A.Ş., Re-Pie Teknoloji Yatırım A.Ş., Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınması sonucunda yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunun seçimine yönelik aday gösterme hakkını veren (A) grubu imtiyazlı payların büyük kısmının da iktisap edilmesi nedeniyle ortaya çıkan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında Şirket'in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere hazırlanan pay alım teklifi bilgi formuna onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2024/16 sayılı ve 21 Mart 2024 tarihli bülteninde yayınlandığı üzere karar verilmiştir.Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie Teknoloji Yatırım A.Ş.Bulls Yatırım Holding A.Ş. Lydia Yatırım Holding A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262206BIST