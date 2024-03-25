***A1CAP* *LINK* *PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.03.2024 18:17
***A1CAP******LINK******PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Evet (Yes)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") toplam sermayesinin %66,00091 oranına ve oy haklarının %91,23 oranına sahip olan Murat Kasaroğlu, Hayguyi Antikacıoğlu, Bahar Kasaroğlu ve Feride Aksoy'un paylarının Bulls Yatırım Holding A.Ş., Lydia Yatırım Holding A.Ş., Re-Pie Teknoloji Yatırım A.Ş., Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınması sonucunda yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunun seçimine yönelik aday gösterme hakkını veren (A) grubu imtiyazlı payların büyük kısmının da iktisap edilmesi nedeniyle ortaya çıkan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında Şirket'in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere hazırlanan pay alım teklifi bilgi formuna onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2024/16 sayılı ve 21 Mart 2024 tarihli bülteninde yayınlandığı üzere karar verilmiştir.
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie Teknoloji Yatırım A.Ş.
Bulls Yatırım Holding A.Ş. Lydia Yatırım Holding A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262206
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|CMENT
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|22.247.503
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|GSDDE
|10,23
|40.181.824
|% 10,00
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|KENT
|1.375,00
|38.526.135
|% 10,00
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|RYSAS
|38,72
|84.856.112
|% 10,00
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|OYAYO
|40,48
|12.999.159
|% 10,00
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|MMCAS
|15,30
|5.112.198
|% -10,00
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|KSTUR
|7.535,00
|15.072.335
|% -9,98
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|PEKGY
|14,12
|1.575.531.603
|% -9,95
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|METUR
|8,91
|186.895.609
|% -9,91
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|PKART
|82,65
|164.508.421
|% -9,77
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|THYAO
|285,75
|13.687.265.335
|% -1,89
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|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
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|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
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|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
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|KCHOL
|196,70
|4.971.570.898
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|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
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|ODAS
|9,41
|2.286.189.892
|% 6,09
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|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
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|EKGYO
|9,72
|1.898.099.011
|% -3,09
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|AKBNK
|46,00
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|% 0,39
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|18:05
|Alış
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|85,80
|% 0,66
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|Altın Ons
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|2.173,53
|% 0,66
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