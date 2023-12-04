***A1CAP* *MEGMT* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***A1CAP******MEGMT******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [MEGMT]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ Paylarının Halka Arzına İlişkin Onaylı İzahname Ek.7 - Gayrimenkul Değerleme Raporları (2)" ekte yer almakta olup, kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222140BIST