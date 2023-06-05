***A1CAP* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
05.06.2023 14:14
***A1CAP******MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156023
BIST
14:155.303
En Düşük
|Değişim
|: 3,68%
|| 188,35
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.305
14:1521,2141
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2574
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
14:1522,8020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,3448
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
14:151.324,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 11,44
|Açılış
|: 1.324,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.336,37
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler14:13
|SASA
|63,80
|2.960.104.671
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|67.126.864
|% 10,00
|
|BRSAN
|229,00
|393.742.071
|% 9,99
|
|GEREL
|22,90
|93.074.172
|% 9,99
|
|OSMEN
|78,20
|22.567.992
|% 9,99
|
|IMASM
|24,22
|366.220.451
|% -9,96
|
|ISSEN
|18,35
|25.945.762
|% -9,96
|
|ATSYH
|65,65
|2.045.561
|% -6,15
|
|PEKGY
|7,18
|50.904.944
|% -5,28
|
|GMTAS
|12,39
|45.563.920
|% -4,18
|
|THYAO
|158,10
|6.521.230.984
|% 5,33
|
|AKBNK
|17,96
|3.049.820.954
|% 2,34
|
|SASA
|63,80
|2.960.104.671
|% 10,00
|
|KCHOL
|89,90
|2.728.717.575
|% 5,39
|
|YKBNK
|11,81
|2.357.186.727
|% 2,25
|
|YKBNK
|11,81
|2.357.186.727
|% 2,25
|
|AKBNK
|17,96
|3.049.820.954
|% 2,34
|
|EKGYO
|7,38
|1.082.586.036
|% 1,10
|
|ISCTR
|12,45
|1.670.275.829
|% 1,55
|
|SKBNK
|2,49
|191.489.868
|% 0,40
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2096
|21,2139
|% 1,23
|
|Euro
|22,7667
|22,8147
|% 1,59
|
|Sterlin
|26,2042
|26,3356
|% 0,77
|
|Frank
|23,2015
|23,3413
|% 1,01
|
|Riyal
|5,6428
|5,6711
|% 1,30
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-7,92
|
|Altın Gr.
|1.325
|1.325
|12,23
|
|Cumhuriyet
|8.959
|9.095
|-1,00
|
|Tam
|8.900
|9.132
|-11,41
|
|Yarım
|4.371
|4.467
|-99,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.240
|-50,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,03
|0,09
|
|B. Petrol
|77,52
|77,52
|1,39
|
Seans Raporu
14:13
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-
14:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 171, 84 artarak (% 3.74 ) 4, 767
-
14:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, GEREL, SNICA, EKIZ, EMNIS, SASA, OSMEN, EUKYO
-
14:28
EKIZ, EPLAS, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:28
RODRG, OZKGY, OZKGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:28
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 189 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 32 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem