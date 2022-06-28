***A1CAP* *RUBNS* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
28.06.2022 16:22
***A1CAP******RUBNS******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin değerlendirme raporu ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039721
BIST
16:212.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,82
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.517
16:2116,6498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1239
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
16:2117,5346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0082
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
16:21977,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,26
|Açılış
|: 977,12
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler16:21
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.911.551
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.489.333
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,86
|6.832.111
|% 9,62
|
|BMSCH
|10,30
|70.044.841
|% 9,57
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,46
|94.422.757
|% -7,37
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,53
|128.329.424
|% -4,37
|
|KRTEK
|20,16
|13.811.690
|% -3,72
|
|THYAO
|49,10
|3.953.604.973
|% -0,93
|
|SISE
|21,86
|1.253.874.241
|% 0,92
|
|EREGL
|27,82
|1.117.915.170
|% -0,07
|
|SAHOL
|20,36
|1.028.376.594
|% 0,59
|
|KRDMD
|12,03
|886.853.968
|% -2,29
|
|YKBNK
|4,57
|798.847.788
|% -1,72
|
|ODAS
|3,16
|507.418.637
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,63
|392.590.202
|% 1,94
|
|TSKB
|2,13
|311.966.246
|% 0,47
|
|AKBNK
|8,49
|753.908.079
|% -0,24
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6045
|16,6498
|% 0,75
|
|Euro
|17,4888
|17,5346
|% 0,05
|
|Sterlin
|20,2788
|20,3805
|% 0,30
|
|Frank
|17,3249
|17,4293
|% 0,62
|
|Riyal
|4,4213
|4,4434
|% 0,68
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|0,38
|
|Altın Gr.
|976
|976
|7,58
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.622
|29,00
|
|Tam
|6.502
|6.602
|10,00
|
|Yarım
|3.192
|3.229
|5,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,18
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|0,11
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,12
|
Seans Raporu
16:21
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16:36ALKA
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 39.30 lira fiyatla işlem gören hissede 592, 770 adet işlem
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16:35XU100
Endeks 2, 525 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 25, 075.00 milyon TL de
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16:34KRDMB
Yüzde -7.00 oranında düşüşle 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 053 adet işlem
-
16:33SEKUR
Yüzde -7.37 oranında düşüşle 15.46 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 086, 552 adet işlem
-
16:32SEKUR
Yüzde -7.31 oranında düşüşle 15.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 085, 713 adet işlem