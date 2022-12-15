***A1CAP* *TERA* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
15.12.2022 20:08
***A1CAP******TERA******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [TERA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087657
BIST
18:055.189
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 122,32
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
18:0518,6483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0262
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
18:0519,8094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0900
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0335
En Düşük
19,7584
18:051.065,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -15,90
|Açılış
|: 1.065,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|196,90
|1.908.946
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.683.364
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|39.050.607
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|150.447.565
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|449.975.834
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|483.800.768
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|273.929.280
|% -9,94
|
|SILVR
|19,40
|246.145.603
|% -7,18
|
|KENT
|239,90
|2.101.898
|% -5,85
|
|THYAO
|140,10
|8.208.647.484
|% 2,26
|
|ASELS
|58,30
|7.907.754.088
|% 3,37
|
|AKBNK
|18,50
|5.866.438.664
|% 7,00
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|SKBNK
|2,91
|2.107.218.160
|% 6,99
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|VAKBN
|11,47
|4.278.513.245
|% 8,11
|
|YKBNK
|11,84
|4.091.841.277
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6425
|18,6576
|% 0,19
|
|Euro
|19,7902
|19,8187
|% -0,41
|
|Sterlin
|22,6386
|22,7521
|% -1,89
|
|Frank
|19,9509
|20,0711
|% -0,68
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-28,11
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|-16,17
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.201
|7.261
|-67,00
|
|Yarım
|3.487
|3.550
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.774
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|13,84
|13,86
|-0,47
|
|B. Petrol
|81,70
|81,70
|-1,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem