***A1CAP* *TETMT* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***A1CAP******TETMT******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi TETMT Zorunlu Pay Alım Teklifi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler TETMTİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım FonuPay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 137639Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih 31.08.2023Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 17.10.2023Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 30.10.2023Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıB Grubu, TETMT, TRETKGD00017 Hamiline Değil - 267,9523Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, TETMT, TRETKGD00017 17.10.2023 0 0 0 0 0Konuya İlişkin Özel ŞartlarEk AçıklamalarTetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (Şirket) sermayesinde pay sahibi olan Hüseyin Avni METİNKALE ile Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) arasında imzalanan 09 Ağustos 2023 tarihli Pay Devir Sözleşmesiyle, Hüseyin Avni METİNKALE'nin Şirket sermayesinde sahip olduğu, her biri 0,01 TL nominal değerli A grubu 5.948.899 adet ve B grubu 56.316.028 adet, toplam 62.264.927 adet payların GSYF tarafından satın alınması hususunda anlaşmaya varılmış olup, sözleşme kapsamında payların GSYF'ye devir işlemi 31 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanmıştır.Bu kapsamda, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla GSYF Şirket sermayesinde %55,68 oranında pay sahibi olmuş ve Şirket'in yönetim kontrolü GSYF tarafından sağlanmıştır. Bu çerçevede, GSYF tarafından, söz konusu payların iktisabının kamuya duyurulduğu tarih olan 31 Ağustos 2023 tarihinde pay sahibi olan Şirket'in diğer ortaklarına ait payların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesinin birinci fıkrası hükmü ve II.26-1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrası kapsamında satın alınması için Şirket'in diğer pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.Pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 12 Ekim 2023 tarih ve 2023/61 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur.Pay alım teklifi fiyatı Şirketimizin 1 TL nominal değerli pay için pay başına 267,9523 TL olarak belirlenmiştir.Bu kapsamda zorunlu pay alım teklifi 17 Ekim 2023 – 30 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu pay alım teklifi bilgi formu ile talep formu ekte sunulmaktadır.Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu Şirket'in www.tetamat-gida.com ve zorunlu pay alım teklifine aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.a1capital.com.tr uzantılı internet sitelerinde yer almaktadır.Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Pay Alım Teklifi Bilgi Formu - Onaylı.pdfEK: 2 Pay Alım Teklifi Bilgilendirme Notu.pdfEK: 3 Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207318BIST