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***A1CAP* *TETMT* *RZG* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

16.10.2023 18:11
***A1CAP* *TETMT* *RZG* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu


***A1CAP******TETMT******RZG******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )

İlgili Şirketler [TETMT]
İlgili Fonlar [RZG]
Türkçe
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
Tetamat Gıda Yatırımları AŞ
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
267,9523
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
31/08/2023
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
17/10/2023
Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
30/10/2023
Bitiş Saati
17:00
Konuya İlişkin Özel Şartlar
-
Açıklamalar

Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (Şirket) sermayesinde pay sahibi olan Hüseyin Avni METİNKALE ile Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) arasında imzalanan 09 Ağustos 2023 tarihli Pay Devir Sözleşmesiyle, Hüseyin Avni METİNKALE'nin Şirket sermayesinde sahip olduğu, her biri 0,01 TL nominal değerli A grubu 5.948.899 adet ve B grubu 56.316.028 adet, toplam 62.264.927 adet payların GSYF tarafından satın alınması hususunda anlaşmaya varılmış olup, sözleşme kapsamında payların GSYF'ye devir işlemi 31 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanmıştır.
Bu kapsamda, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla GSYF Şirket sermayesinde %55,68 oranında pay sahibi olmuş ve Şirket'in yönetim kontrolü GSYF tarafından sağlanmıştır. Bu çerçevede, GSYF tarafından, söz konusu payların iktisabının kamuya duyurulduğu tarih olan 31 Ağustos 2023 tarihinde pay sahibi olan Şirket'in diğer ortaklarına ait payların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesinin birinci fıkrası hükmü ve II.26-1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrası kapsamında satın alınması için Şirket'in diğer pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.
Pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 12 Ekim 2023 tarih ve 2023/61 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur.
Pay alım teklifi fiyatı Şirketimizin 1 TL nominal değerli pay için pay başına 267,9523 TL olarak belirlenmiştir.
Bu kapsamda zorunlu pay alım teklifi 17 Ekim 2023 – 30 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu pay alım teklifi bilgi formu ile talep formu ekte sunulmaktadır.
Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu Şirket'in www.tetamat-gida.com ve zorunlu pay alım teklifine aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.a1capital.com.tr uzantılı internet sitelerinde yer almaktadır.
Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206949


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