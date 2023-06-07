***A1CAP* *YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
07.06.2023 11:27
***A1CAP******YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156666
BIST
13:085.591
En Düşük
|Değişim
|: 3,76%
|| 202,35
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
13:0823,1675
En Yüksek
|Değişim
|: 7,41%
|| 1,5989
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2269
En Düşük
21,5447
13:0824,9246
En Yüksek
|Değişim
|: 7,67%
|| 1,7765
|Açılış
|: 24,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
|
24,9246
En Düşük
23,1104
13:081.462,89
En Yüksek
|Değişim
|: 7,47%
|| 101,63
|Açılış
|: 1.463,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.464,44
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler13:08
|DOCO
|2.990,50
|29.500.510
|% 10,00
|
|ALFAS
|369,80
|115.906.784
|% 9,99
|
|VKFYO
|11,89
|7.882.766
|% 9,99
|
|BURVA
|48,92
|39.939.322
|% 9,98
|
|BRSAN
|241,60
|466.127.619
|% 9,97
|
|IMASM
|19,68
|521.024.568
|% -9,72
|
|UMPAS
|3,12
|78.221
|% -7,14
|
|OYLUM
|4,46
|146.300.508
|% -7,08
|
|MARKA
|10,60
|30.553.490
|% -6,94
|
|HTTBT
|35,18
|10.392.800
|% -6,24
|
|THYAO
|172,20
|5.219.938.379
|% 4,11
|
|YKBNK
|12,39
|3.707.801.933
|% 3,68
|
|AKBNK
|18,74
|3.317.775.939
|% 3,88
|
|SISE
|45,38
|3.114.170.307
|% 5,83
|
|KCHOL
|100,40
|2.872.501.122
|% 6,92
|
|YKBNK
|12,39
|3.707.801.933
|% 3,68
|
|EKGYO
|7,79
|2.233.387.277
|% 4,56
|
|ISCTR
|13,54
|2.601.017.228
|% 6,20
|
|AKBNK
|18,74
|3.317.775.939
|% 3,88
|
|KLGYO
|2,98
|389.316.013
|% 4,20
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,1628
|23,1675
|% 7,41
|
|Euro
|24,8924
|24,9246
|% 7,67
|
|Sterlin
|28,7515
|28,8957
|% 7,66
|
|Frank
|25,4548
|25,6082
|% 7,57
|
|Riyal
|6,1555
|6,1864
|% 7,37
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|1,12
|
|Altın Gr.
|1.463
|1.463
|101,59
|
|Cumhuriyet
|9.840
|9.988
|605,00
|
|Tam
|9.784
|10.050
|616,56
|
|Yarım
|4.808
|4.899
|272,00
|
|Çeyrek
|2.397
|2.449
|136,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|17,57
|17,58
|1,21
|
|B. Petrol
|76,69
|76,69
|0,40
|