ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.04.2022 12:19
ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Uğur Çalışkan 500,00 TRY 1,00
Erkut Yavuz 500,00 TRY 1,00
Doğuş Bektaş 500,00 TRY 1,00
Muhammet Nurten 50,00 TRY 0,10
Turgut Sayar 50,00 TRY 0,10
Mehmet Uslu 50,00 TRY 0,10
Ali Kaya 50,00 TRY 0,10
Ercan Özcan 50,00 TRY 0,10
Mesut Kabaer 48.200,00 TRY 96,4
Orhan Karaoğlan 50,00 0,10
TOPLAM 50.000,00 TRY 100,00
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MESUT KABAER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Denetçi 96.4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023765
BIST
13:412.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,48
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.480
13:4114,7860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0183
|Açılış
|: 14,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
13:4115,8216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0121
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
13:41905,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,73
|Açılış
|: 905,57
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,84
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler13:39
|DAGHL
|31,02
|3.548.812
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.190.218
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|26.688.048
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|844.715
|% 9,97
|
|ACSEL
|42,54
|57.425.449
|% 8,52
|
|EUHOL
|2,83
|3.752.965
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,82
|21.796.700
|% -8,35
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,81
|16.149.422
|% -6,24
|
|KERVN
|0,58
|131.512
|% -3,33
|
|THYAO
|40,32
|3.665.069.187
|% 1,82
|
|KRDMD
|15,35
|1.642.747.299
|% 1,93
|
|TUPRS
|252,00
|981.522.506
|% -2,85
|
|SISE
|17,89
|903.529.238
|% -0,22
|
|EREGL
|34,64
|866.712.865
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,77
|586.760.080
|% 0,36
|
|ODAS
|2,49
|362.886.551
|% 0,40
|
|YKBNK
|5,12
|597.290.551
|% -0,19
|
|KRDMD
|15,35
|1.642.747.299
|% 1,93
|
|TSKB
|1,96
|200.597.073
|% -1,51
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7814
|14,7843
|% 0,11
|
|Euro
|15,8106
|15,8252
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,7412
|18,8352
|% -0,18
|
|Frank
|15,3688
|15,4614
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9287
|3,9485
|% 0,01
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|8,66
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,29
|
|Cumhuriyet
|6.026
|6.117
|18,00
|
|Tam
|5.996
|6.146
|16,52
|
|Yarım
|2.898
|2.973
|7,99
|
|Çeyrek
|1.454
|1.486
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,29
|0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,43
|