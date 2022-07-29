ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.07.2022 15:19
ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Barış Mahallesi Akdeniz Caddesi No:8 K:1 D:18 Beylikdüzü / İstanbul +90 (212) 709 0907 +90 (212) 8069765
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049220
BIST
15:172.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 33,17
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.579
En Düşük
2.539
15:1717,8930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0293
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
15:1718,2658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0106
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
15:171.011,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,08
|Açılış
|: 1.011,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler15:17
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.104.809
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.846.090
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|30.736.388
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|11.488.200
|% -9,97
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,24
|40.767.723
|% -6,00
|
|SNGYO
|6,29
|67.041.154
|% -4,26
|
|AYES
|24,04
|827.370
|% -3,53
|
|KRPLS
|5,65
|550.104.809
|% 9,92
|
|MAKIM
|14,73
|146.622.226
|% 1,24
|
|RUBNS
|16,96
|59.584.813
|% -0,70
|
|EUREN
|29,70
|45.520.513
|% 0,68
|
|KCAER
|27,64
|20.949.599
|% 0,51
|
|KRPLS
|5,65
|550.104.809
|% 9,92
|
|KLRHO
|18,99
|11.627.425
|% 2,65
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8832
|17,8930
|% -0,16
|
|Euro
|18,2466
|18,2658
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,6581
|21,7667
|% -0,53
|
|Frank
|18,6506
|18,7629
|% -0,30
|
|Riyal
|4,7483
|4,7721
|% -0,25
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,33
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|0,21
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.808
|-2,00
|
|Tam
|6.740
|6.804
|-30,00
|
|Yarım
|3.284
|3.326
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.663
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,96
|19,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,17
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:31IHGZT
Yüzde 9.86 oranında artışla 0.78 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 252, 910 adet işlem
-
15:30AGHOL
Yüzde 7.66 oranında artışla 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 072, 776 adet işlem
-
15:28XU100
Endeks 2, 579 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 19, 344.00 milyon TL de
-
15:28IHGZT
Yüzde 8.45 oranında artışla 0.77 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 150, 547 adet işlem
-
15:27BIZIM
Yüzde 5.50 oranında artışla 23.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 117, 264 adet işlem