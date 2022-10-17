ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.10.2022 21:10
ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Uğur Çalışkan 500,00 TRY 1,00
Erkut Yavuz 500,00 TRY 1,00
Doğuş Bektaş 500,00 TRY 1,00
Muhammet Nurten 50,00 TRY 0,10
Turgut Sayar 50,00 TRY 0,10
Mehmet Uslu 50,00 TRY 0,10
Ali Kaya 50,00 TRY 0,10
Ercan Özcan 50,00 TRY 0,10
Kayhan Serttaş 48.200,00 TRY 96,4
Orhan Karaoğlan 50,00 0,10
TOPLAM 50.000,00 TRY 100,00
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
KAYHAN SERTTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Denetçi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072593
BIST
17:593.848
En Yüksek
|Değişim
|: 6,08%
|| 220,66
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.854
En Düşük
3.641
17:5918,5928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:5918,3028
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2382
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3097
En Düşük
18,0503
17:59985,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,66
|Açılış
|: 985,94
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AZTEK
|20,46
|202.985.954
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.450.212
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.510.767.017
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|87.169.153
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.403.098
|% 9,99
|
|ISATR
|331.333,30
|331.333
|% -9,37
|
|ATSYH
|108,50
|6.534.502
|% -9,36
|
|AGYO
|7,00
|104.538.568
|% -8,26
|
|KIMMR
|8,02
|13.085.979
|% -6,74
|
|BRKO
|1,86
|1.336.741
|% -5,58
|
|THYAO
|98,45
|8.997.328.931
|% 9,39
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ASELS
|32,70
|4.348.741.393
|% 5,01
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|SISE
|31,20
|3.886.557.889
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ISCTR
|9,39
|2.891.103.900
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|572.536.842
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.910.690.003
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5655
|18,5941
|% 0,14
|
|Euro
|18,2709
|18,3006
|% 1,31
|
|Sterlin
|21,0267
|21,1321
|% 1,60
|
|Frank
|18,5759
|18,6878
|% 1,01
|
|Riyal
|4,9277
|4,9524
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|5,70
|
|Altın Gr.
|985
|985
|3,46
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.640
|6.722
|-68,00
|
|Yarım
|3.235
|3.286
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.643
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,65
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|0,22
|
|B. Petrol
|91,69
|91,69
|0,06
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GLYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 510, 724 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 8 üstünde . İşlem hacmi 88, 330.00 milyon TL de
-
17:55ICBCT
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 217 adet işlem
-
17:54SNGYO
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 640, 369 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 9 artarak (% 6.29 ) 3, 410