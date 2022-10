ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Uğur Çalışkan 500,00 TRY 1,00Erkut Yavuz 500,00 TRY 1,00Doğuş Bektaş 500,00 TRY 1,00Muhammet Nurten 50,00 TRY 0,10Turgut Sayar 50,00 TRY 0,10Mehmet Uslu 50,00 TRY 0,10Ali Kaya 50,00 TRY 0,10Ercan Özcan 50,00 TRY 0,10Kayhan Serttaş 48.200,00 TRY 96,4Orhan Karaoğlan 50,00 0,10TOPLAM 50.000,00 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)KAYHAN SERTTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Denetçihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072593BIST