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ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.10.2022 21:10
ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Uğur Çalışkan 500,00 TRY 1,00
Erkut Yavuz 500,00 TRY 1,00
Doğuş Bektaş 500,00 TRY 1,00
Muhammet Nurten 50,00 TRY 0,10
Turgut Sayar 50,00 TRY 0,10
Mehmet Uslu 50,00 TRY 0,10
Ali Kaya 50,00 TRY 0,10
Ercan Özcan 50,00 TRY 0,10
Kayhan Serttaş 48.200,00 TRY 96,4
Orhan Karaoğlan 50,00 0,10
TOPLAM 50.000,00 TRY 100,00

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
KAYHAN SERTTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Denetçi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072593


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PENTA 484,00 7.450.212 % 10,00  
AKBNK 14,85 1.510.767.017 % 10,00  
ERCB 52,60 87.169.153 % 10,00  
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Riyal 4,9277 4,9524 % 0,01  
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Altın Ons 1.650 1.650 5,70  
Altın Gr. 985 985 3,46  
Cumhuriyet 6.680 6.781 64,00  
Tam 6.640 6.722 -68,00  
Yarım 3.235 3.286 -34,00  
Çeyrek 1.621 1.643 -16,00  
Gümüş.Ons 18,61 18,65 0,35  
Gümüş Gr. 11,12 11,14 0,22  
B. Petrol 91,69 91,69 0,06  
Seans Raporu 17:59
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