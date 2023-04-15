ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği









ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanAbaküs Bağımsız Denetim A.Ş.Yeni UnvanMitra Bağımsız Denetim AŞUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi28/03/2023AçıklamalarŞirketimiz Abaküs Bağımsız Denetim AŞ'nin, ünvanı Mitra Bağımsız Denetim AŞ olarak değiştirilmiştir. Değişiklik 28.03.2023 tarihli TTSG 10799 sıra no ile yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139051BIST