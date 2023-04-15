ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği
15.04.2023 00:36
ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.
Yeni Unvan
Mitra Bağımsız Denetim AŞ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
28/03/2023
Açıklamalar
Şirketimiz Abaküs Bağımsız Denetim AŞ'nin, ünvanı Mitra Bağımsız Denetim AŞ olarak değiştirilmiştir. Değişiklik 28.03.2023 tarihli TTSG 10799 sıra no ile yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139051
BIST
18:055.093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -42,67
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.093
18:0519,3546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0358
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
18:0521,2918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0620
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,2519
18:051.247,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -20,50
|Açılış
|: 1.248,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.240,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|22,00
|20.701.347
|% 10,00
|
|IMASM
|440,50
|121.447.670
|% 9,99
|
|BVSAN
|63,85
|388.365.525
|% 9,99
|
|SKTAS
|3,97
|31.768.782
|% 9,97
|
|CVKMD
|127,00
|3.102.356
|% 9,96
|
|ETILR
|14,31
|163.787.716
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|92.748.918
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|6.274.968
|% -9,94
|
|GEREL
|16,46
|42.711.187
|% -7,53
|
|DIRIT
|7,50
|1.213.065
|% -7,41
|
|THYAO
|134,40
|3.420.658.505
|% -1,97
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|GESAN
|85,90
|2.798.356.602
|% 1,78
|
|EREGL
|35,70
|1.944.588.515
|% -1,65
|
|KOZAA
|45,04
|1.690.005.488
|% 2,55
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|EKGYO
|6,87
|1.004.816.480
|% -1,86
|
|ISCTR
|12,12
|1.401.806.239
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,86
|94.762.494
|% -2,27
|
|YKBNK
|10,26
|1.111.845.974
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3415
|19,3546
|% 0,19
|
|Euro
|21,2748
|21,2918
|% -0,29
|
|Sterlin
|23,9676
|24,0878
|% -0,70
|
|Frank
|21,5710
|21,7009
|% -0,35
|
|Riyal
|5,1460
|5,1718
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.005
|-35,70
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|-20,00
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.757
|8.882
|91,00
|
|Yarım
|4.277
|4.346
|44,00
|
|Çeyrek
|2.138
|2.173
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|15,79
|15,82
|-0,25
|
|B. Petrol
|86,50
|86,50
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GEREL
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 406, 177 adet işlem
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17:58POLTK
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 2, 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 472 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 5, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 43, 998.00 milyon TL de
-
17:57CRFSA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 459 adet işlem
-
17:55CRFSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 896 adet işlem