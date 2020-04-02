ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Unvan Değişikliği









ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi26/03/2020AçıklamalarŞirketimizin unvanı ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834201BIST