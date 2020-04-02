ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Unvan Değişikliği
02.04.2020 13:54
ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
26/03/2020
Açıklamalar
Şirketimizin unvanı ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834201
BIST
16:4188.639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -446,44
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
16:416,6684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0340
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7126
En Düşük
6,6438
16:417,2696
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,0884
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3705
En Düşük
7,2597
16:41343,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,65
|Açılış
|: 343,80
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
345,88
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|KAREL
|13,75
|42.997.306
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.488.076
|% 9,94
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,33
|56.485.394
|% 9,91
|
|PINSU
|2,80
|14.915.840
|% -9,97
|
|RTALB
|4,62
|6.706.248
|% -9,94
|
|INFO
|7,09
|793.090
|% -9,91
|
|MTRYO
|2,82
|31.984.179
|% -9,90
|
|LUKSK
|6,32
|1.746.268
|% -9,71
|
|PETKM
|3,50
|2.161.045.016
|% 5,11
|
|GARAN
|7,60
|501.888.615
|% -3,06
|
|SASA
|7,52
|442.577.776
|% -4,81
|
|GSRAY
|2,23
|388.408.775
|% -8,61
|
|ECILC
|4,45
|347.793.408
|% -0,67
|
|PETKM
|3,50
|2.161.045.016
|% 5,11
|
|GSRAY
|2,23
|388.408.775
|% -8,61
|
|IHLGM
|1,01
|128.800.990
|% -5,61
|
|YKBNK
|1,84
|195.291.657
|% -1,60
|
|ADESE
|1,10
|112.190.324
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2246
|8,2658
|% -0,50
|
|Frank
|6,8343
|6,8754
|% -1,17
|
|Riyal
|1,7651
|1,7739
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.601
|1.602
|10,31
|
|Altın Gr.
|344
|345
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,32
|14,35
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,08
|
|B. Petrol
|26,66
|26,66
|1,92
|
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