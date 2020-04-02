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ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Unvan Değişikliği

02.04.2020 13:54
GÜNCEL HABERLER



ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Unvan Değişikliği )

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Türkçe
Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
26/03/2020
Açıklamalar

Şirketimizin unvanı ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834201


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