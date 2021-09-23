***ABE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
23.09.2021 16:40
***ABE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ABE]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Anadolu Hayat ve Emeklilik A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 01/10/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI ABEAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C Ülkeler Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C Ülkeler Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964998
BIST
18:001.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,75
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
18:008,7581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1062
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
18:0010,3093
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,1949
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
18:00492,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,79
|Açılış
|: 492,68
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EGGUB
|168,30
|46.440.116
|% 10,00
|
|YEOTK
|66,55
|203.716.824
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|3.154.416
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.900.270
|% 9,98
|
|GARFA
|12,38
|7.176.474
|% 9,95
|
|NUGYO
|9,65
|70.046.218
|% -9,98
|
|DESPC
|10,65
|30.761.567
|% -9,97
|
|AKYHO
|2,49
|169.786.560
|% -8,12
|
|KTSKR
|59,00
|24.068.637
|% -6,35
|
|UNLU
|5,99
|201.032.449
|% -6,26
|
|GARAN
|9,20
|3.191.472.298
|% -2,95
|
|THYAO
|13,34
|1.197.517.144
|% 1,14
|
|EREGL
|16,92
|1.060.968.342
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,38
|850.138.521
|% -2,46
|
|AKBNK
|5,30
|762.161.044
|% -3,28
|
|YKBNK
|2,38
|850.138.521
|% -2,46
|
|GARAN
|9,20
|3.191.472.298
|% -2,95
|
|EKGYO
|1,81
|535.293.584
|% 1,12
|
|AKBNK
|5,30
|762.161.044
|% -3,28
|
|ODAS
|1,39
|175.879.478
|% 2,96
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7550
|8,7581
|% 1,23
|
|Euro
|10,2971
|10,3093
|% 1,93
|
|Sterlin
|11,9894
|12,0495
|% 2,07
|
|Frank
|9,4500
|9,5069
|% 1,59
|
|Riyal
|2,3257
|2,3373
|% 1,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-20,20
|
|Altın Gr.
|493
|493
|0,75
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,07
|
|B. Petrol
|76,85
|76,85
|0,66
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59CEOEM
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 846, 573 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 2 kaybederek (% -1.20 ) 1, 493
-
17:56XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 16, 559.00 milyon TL de
-
17:56AKYHO
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 292, 050 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 802, 906 adet işlem