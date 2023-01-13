***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 14:24
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.407,87 % 0,00657 % 0,0227 % 345,41
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 40.483,08 % 0,01307 % 0,2695 % 2.061,16
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101973
BIST
14:135.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 53,55
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
14:1318,7963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
14:1320,3235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0690
|Açılış
|: 20,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3195
14:131.150,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,57
|Açılış
|: 1.150,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler14:13
|ONCSM
|37,40
|5.780.095
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|21.232.023
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|39.332.384
|% 9,98
|
|RODRG
|35,48
|15.953.527
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|8,03
|2.828.804.746
|% -5,64
|
|ALFAS
|236,00
|207.661.917
|% -5,60
|
|TERA
|23,40
|15.788.596
|% -4,88
|
|THYAO
|136,10
|5.232.572.072
|% 0,22
|
|ASELS
|55,90
|3.791.178.793
|% 0,00
|
|EREGL
|40,32
|3.604.782.612
|% 1,87
|
|KRDMD
|18,64
|3.379.942.156
|% -1,38
|
|EKGYO
|8,03
|2.828.804.746
|% -5,64
|
|EKGYO
|8,03
|2.828.804.746
|% -5,64
|
|KRDMD
|18,64
|3.379.942.156
|% -1,38
|
|YKBNK
|9,22
|1.656.870.380
|% 1,99
|
|SKBNK
|2,64
|344.417.431
|% 0,00
|
|PETKM
|17,87
|1.789.841.210
|% 2,58
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7809
|18,7963
|% 0,07
|
|Euro
|20,3162
|20,3235
|% -0,34
|
|Sterlin
|22,8839
|22,9987
|% 0,06
|
|Frank
|20,1765
|20,2980
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9868
|5,0118
|% 0,03
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|5,02
|
|Altın Gr.
|1.151
|1.151
|4,57
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|86,00
|
|Tam
|7.822
|7.899
|89,00
|
|Yarım
|3.811
|3.865
|43,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.933
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,39
|0,02
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,72
|