ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGROT
|16,94
|301.151.145
|% 10,00
|IMASM
|13,64
|228.221.381
|% 10,00
|EKOS
|58,90
|1.653.150.532
|% 9,99
|ESCOM
|46,46
|37.903.944
|% 9,99
|VKING
|31,30
|54.954.561
|% 9,98
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|30,0974
|30,1018
|% 0,01
|Euro
|32,9746
|32,9941
|% 0,11
|Sterlin
|38,1997
|38,3913
|% -0,11
|Frank
|35,0498
|35,2610
|% -0,35
|Riyal
|8,0008
|8,0409
|% -0,02
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Gümüş ONS
|23,18
|23,21
|% 0,66
|Platin
|913,33
|916,36
|% 0,66
|Paladyum
|970,51
|978,13
|% 0,66
|Brent Pet.
|77,59
|77,59
|% 0,66
|Altın Ons
|2.053,76
|2.054,01
|% 0,66
Seans Raporu 18:05
- 17:59DOFER Yüzde 6.28 oranında artışla 32.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 497, 210 adet işlem
- 17:58PASEU Yüzde 5.46 oranında artışla 56.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 029, 630 adet işlem
- 17:57BINHO Yüzde 8.03 oranında artışla 336.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 317, 681 adet işlem
- 17:56 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ASTOR, KCHOL
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 24 artarak (% 0.58 ) 7, 135