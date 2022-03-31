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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

31.03.2022 10:25
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

31.12.2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporumuz ektedir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014301


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BIST En Aktif Hisseler10:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 113,30 4.948.353 % 10,00  
TURGG 212,80 17.950.539 % 8,02  
AKFGY 3,73 49.449.335 % 7,18  
ISFIN 3,67 198.074.803 % 7,00  
ASUZU 72,50 42.374.358 % 6,62  
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10:40 Alış Satış %  
Dolar 14,6420 14,6477 % -0,04  
Euro 16,3445 16,3626 % 0,05  
Sterlin 19,1940 19,2902 % -0,03  
Frank 15,7984 15,8936 % -0,10  
Riyal 3,8931 3,9126 % -0,07  
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10:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.932 -0,63  
Altın Gr. 908 909 -2,44  
Cumhuriyet 6.036 6.128 84,00  
Tam 6.007 6.157 83,11  
Yarım 2.903 2.978 40,20  
Çeyrek 1.456 1.489 20,11  
Gümüş.Ons 24,82 24,85 -0,04  
Gümüş Gr. 11,66 11,67 -0,06  
B. Petrol 107 107 -4,32  
Seans Raporu 10:40
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