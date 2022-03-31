***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
31.03.2022 10:25
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
31.12.2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014301
BIST
10:402.239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 8,80
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.235
10:4014,6477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0054
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6725
En Düşük
14,5922
10:4016,3626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4149
En Düşük
16,3063
10:40910,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 909,99
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler10:40
|ULUSE
|113,30
|4.948.353
|% 10,00
|
|TURGG
|212,80
|17.950.539
|% 8,02
|
|AKFGY
|3,73
|49.449.335
|% 7,18
|
|ISFIN
|3,67
|198.074.803
|% 7,00
|
|ASUZU
|72,50
|42.374.358
|% 6,62
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,58
|40.805.168
|% -5,30
|
|GLBMD
|5,72
|3.041.449
|% -3,87
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|PRZMA
|3,73
|469.070
|% -3,12
|
|THYAO
|32,70
|1.314.368.529
|% 1,62
|
|KRDMD
|15,25
|730.934.818
|% 2,01
|
|GARAN
|12,24
|608.270.342
|% 0,41
|
|KARSN
|5,49
|318.573.337
|% 3,39
|
|ASELS
|24,42
|263.544.658
|% 0,16
|
|ODAS
|1,72
|104.583.510
|% 2,38
|
|KARSN
|5,49
|318.573.337
|% 3,39
|
|ISFIN
|3,67
|198.074.803
|% 7,00
|
|YKBNK
|4,11
|206.559.903
|% -0,24
|
|GARAN
|12,24
|608.270.342
|% 0,41
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6420
|14,6477
|% -0,04
|
|Euro
|16,3445
|16,3626
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,1940
|19,2902
|% -0,03
|
|Frank
|15,7984
|15,8936
|% -0,10
|
|Riyal
|3,8931
|3,9126
|% -0,07
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-0,63
|
|Altın Gr.
|908
|909
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,32
|