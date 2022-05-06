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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

06.05.2022 16:26
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01.01.2022-31.03.2022 Dönemine ait Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027277


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BIST En Aktif Hisseler16:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 35,02 62.072.049 % 9,99  
IMASM 19,96 16.537.319 % 9,97  
TIRE 16,98 95.631.101 % 9,97  
UFUK 37,94 2.564.856 % 9,97  
DYOBY 12,30 86.233.068 % 9,92  
daha fazla
16:57 Alış Satış %  
Dolar 14,9472 14,9533 % 0,62  
Euro 15,8323 15,8451 % 0,85  
Sterlin 18,3655 18,4576 % 0,35  
Frank 15,0692 15,1599 % 0,32  
Riyal 3,9725 3,9924 % 0,60  
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16:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.880 1.880 3,28  
Altın Gr. 902 902 5,19  
Cumhuriyet 6.065 6.157 3,00  
Tam 6.042 6.195 18,50  
Yarım 2.920 2.997 8,95  
Çeyrek 1.465 1.498 4,47  
Gümüş.Ons 22,34 22,37 -0,17  
Gümüş Gr. 10,71 10,72 -0,04  
B. Petrol 112 112 0,86  
Seans Raporu 16:57
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