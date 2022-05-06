***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
06.05.2022 16:26
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2022-31.03.2022 Dönemine ait Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027277
BIST
16:592.436
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -30,54
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.434
16:5914,9516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0906
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
16:5915,8411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1290
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
16:59904,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 7,55
|Açılış
|: 904,25
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler16:57
|ALKA
|35,02
|62.072.049
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|16.537.319
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|95.631.101
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.564.856
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|86.233.068
|% 9,92
|
|PETUN
|24,12
|62.624.975
|% -9,26
|
|SELVA
|18,23
|26.418.257
|% -7,37
|
|ODAS
|2,47
|457.608.064
|% -7,14
|
|ALCTL
|27,26
|39.533.059
|% -6,77
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|SISE
|19,22
|4.920.291.969
|% 2,18
|
|THYAO
|41,96
|2.868.913.091
|% -1,69
|
|TUPRS
|250,80
|1.658.206.437
|% 2,24
|
|KOZAL
|183,80
|1.356.478.341
|% 3,43
|
|AKBNK
|8,71
|1.346.883.412
|% -0,80
|
|SISE
|19,22
|4.920.291.969
|% 2,18
|
|YKBNK
|4,80
|1.045.743.619
|% -0,83
|
|ODAS
|2,47
|457.608.064
|% -7,14
|
|EKGYO
|2,66
|425.723.963
|% -1,85
|
|AKBNK
|8,71
|1.346.883.412
|% -0,80
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9472
|14,9533
|% 0,62
|
|Euro
|15,8323
|15,8451
|% 0,85
|
|Sterlin
|18,3655
|18,4576
|% 0,35
|
|Frank
|15,0692
|15,1599
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9725
|3,9924
|% 0,60
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|3,28
|
|Altın Gr.
|902
|902
|5,19
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.157
|3,00
|
|Tam
|6.042
|6.195
|18,50
|
|Yarım
|2.920
|2.997
|8,95
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|4,47
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|-0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,86
|
Seans Raporu
16:57
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