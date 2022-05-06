***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi05/05/2022Karar Sayısı2022/20SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR.Şirketimizin 1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS"), ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan konsolide olmayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun SPK mevzuatı düzenlemeleri doğrultusundaa) Tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, Şirketimizin finansal durumunu karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüst bir biçimde yansıttığını,Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Ali ErcanYönetim Kurulu Başkanıİbrahim BaşügüdücüYönetim Kurulu Başkan Vekilihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027384BIST