***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri19 -821.914 -254.516Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 15.186 6.345Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -76ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-806.804 -248.171Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 235.228 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-571.576 -248.171Finansman Gelirleri22 153.527 8.193Finansman Giderleri22 -3.519 -505SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-421.568 -240.483Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri752 -3.022Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 752 -3.022SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-420.816 -243.505DÖNEM KARI (ZARARI)-420.816 -243.505Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-420.816 -243.505Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-705.712 -239.020Dönem Karı (Zararı)-420.816 -243.505Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-420.816 -243.505Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-234.165 -19.834Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 1.815 1.310Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 -15.973Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 0 -15.973Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8.193Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -8.193Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-235.228 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-235.228 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -752 3.022İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-50.731 24.319Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.589 12.925İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7,13,11 -7.589 12.925Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -78.301 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -8.776 1.004Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 42.400 14.527Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.535 -4.137İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.535 -4.137Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-705.712 -239.020YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-235.022 8.193Alınan Faiz8.193Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-803.335Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri568.313FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.498.185 -1.262Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriSermaye Avanslarından Nakit Girişleri2.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.815 -1.262Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 -1.815 -1.262YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.557.451 -232.089NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 1.557.451 -232.089DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.822.775 513.841DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.380.226 281.752Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 5.380.226 3.822.775Finansal Yatırımlar6 470.250 0Peşin Ödenmiş Giderler10 85.442 7.142Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 16.212 8.622ARA TOPLAM5.952.130 3.838.539TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.952.130 3.838.539DURAN VARLIKLARKullanım Hakkı Varlıkları12 40.233 42.048Ertelenmiş Vergi Varlığı22 3.941 3.189TOPLAM DURAN VARLIKLAR44.174 45.237TOPLAM VARLIKLAR5.996.304 3.883.776KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar40.944 42.759İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar40.944 42.759Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 40.944 42.759Ticari Borçlar104.551 113.327İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 5.005 2.797İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 99.546 110.530Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 110.287 67.887Diğer Borçlar32.682 31.147İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 32.682 31.147ARA TOPLAM288.464 255.120TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER288.464 255.120UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER288.464 255.120ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.707.840 3.628.656Ödenmiş Sermaye17 6.000.000 3.500.000Sermaye Avansı17 2.000.000 2.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -1.871.344 -1.049.128Net Dönem Karı veya Zararı-420.816 -822.216TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.707.840 3.628.656TOPLAM KAYNAKLAR5.996.304 3.883.776Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 1.500.000 -4.270 -459.980 -589.148 446.602 0 446.602Transferler-589.148 589.148 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.274 -243.505 -227.231 0 -227.231Dönem Sonu Bakiyeler1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.049.128 -243.505 0 219.371 0 219.371Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 3.500.000 2.000.000 -1.049.128 -822.216 3.628.656 0 3.628.656Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0Transferler-822.216 822.216 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-420.816 -420.816 0 -420.816Dönem Karı (Zararı)0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Sermaye Arttırımı2.500.000 2.500.000 0 2.500.000Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.871.344 -420.816 0 5.707.840 0 5.707.840Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-420.816 -243.505DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 16.274Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 20.342Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -4.068Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 -4.068Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 16.274TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-420.816 -227.231Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-420.816 -227.231http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026812BIST