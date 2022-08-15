***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 20:37
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.724.173 -280.275 -902.259 -27.691
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 52.575 490 37.389 -5.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -28.424 -28.348
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.700.022 -279.785 -893.218 -33.546
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.700.022 -279.785 -893.218 -33.546
Finansman Gelirleri
21 718.274 12.344 329.519 4.151
Finansman Giderleri
21 -14.707 -1.063 -11.188 -558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-996.455 -268.504 -574.887 -29.953
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 17.890 -9.462 17.138 -6.440
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 17.890 -9.462 17.138 -6.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-978.565 -277.966 -557.749 -36.393
DÖNEM KARI (ZARARI)
-978.565 -277.966 -557.749 -36.393
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-978.565 -277.966 -557.749 -36.393
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç / (kayıp) -0,09780000 -0,07940000 -0,05570000 -0,01040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-801.521 -313.632
Dönem Karı (Zararı)
-978.565 -277.966
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-978.565 -277.966
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
112.313 -8.727
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 46.574 4.453
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
61.062 -22.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 61.062 -22.642
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.677
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 4.677
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 9.462
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
71.889 -4.202
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,3,11 20.086
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -5.737 -6.947
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -46.133 24.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -26.830
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
123.759 -14.907
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
123.759 -14.907
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-794.363 -290.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-22.737
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.158
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-185.645
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-185.645
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-185.645
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.413.300 2.002.915
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
7 4.500.000 2.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.915
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-86.700
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.426.134 1.689.283
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 3.426.134 1.689.283
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.822.775 513.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.248.909 2.203.124
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.248.909 3.822.775
Finansal Yatırımlar
6 58.458
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.879 7.142
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 24.317 8.622
ARA TOPLAM
7.344.563 3.838.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.344.563 3.838.539
DURAN VARLIKLAR
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 13.986 42.048
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 181.029
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 21.079 3.189
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
216.094 45.237
TOPLAM VARLIKLAR
7.560.657 3.883.776
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.517 42.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.517 42.759
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 14.517 42.759
Ticari Borçlar
67.193 113.327
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 13.909 2.797
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
53.284 110.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 176.254 67.887
Diğer Borçlar
46.540
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
46.540
Kısa Vadeli Karşılıklar
45.000 31.147
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 45.000 31.147
ARA TOPLAM
349.504 255.120
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
349.504 255.120
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 61.062
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.062
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
410.566 255.120
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.150.091 3.628.656
Ödenmiş Sermaye
17 10.000.000 3.500.000
Sermaye Avansı
17 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.871.344 -1.049.128
Net Dönem Karı veya Zararı
-978.565 -822.216
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.150.091 3.628.656
TOPLAM KAYNAKLAR
7.560.657 3.883.776
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 1.500.000 -4.270 -459.980 -589.148 446.602 0 446.602
Transferler
-589.148 589.148 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-277.966 -277.966 0 -277.966
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.049.128 -277.966 0 2.618.636 0 2.618.636
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 3.500.000 2.000.000 -1.049.128 -822.216 3.628.656 0 3.628.656
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
2.000.000 -2.000.000 -822.216 822.216 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)