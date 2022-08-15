***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri19 -1.724.173 -280.275 -902.259 -27.691Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 52.575 490 37.389 -5.855Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -28.424 -28.348ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.700.022 -279.785 -893.218 -33.546FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.700.022 -279.785 -893.218 -33.546Finansman Gelirleri21 718.274 12.344 329.519 4.151Finansman Giderleri21 -14.707 -1.063 -11.188 -558SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-996.455 -268.504 -574.887 -29.953Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 17.890 -9.462 17.138 -6.440Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 17.890 -9.462 17.138 -6.440SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-978.565 -277.966 -557.749 -36.393DÖNEM KARI (ZARARI)-978.565 -277.966 -557.749 -36.393Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-978.565 -277.966 -557.749 -36.393Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç / (kayıp) -0,09780000 -0,07940000 -0,05570000 -0,01040000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-801.521 -313.632Dönem Karı (Zararı)-978.565 -277.966Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-978.565 -277.966Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler112.313 -8.727Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 46.574 4.453Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler61.062 -22.642Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 61.062 -22.642Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.677Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 4.677Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 9.462İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler71.889 -4.202Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20.086İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7,3,11 20.086Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -5.737 -6.947Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -46.133 24.396Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -26.830Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler123.759 -14.907İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)123.759 -14.907Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-794.363 -290.895Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-22.737Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.158YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-185.645Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-185.645Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-185.645FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.413.300 2.002.915Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri7 4.500.000 2.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.915Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-86.700YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.426.134 1.689.283NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 3.426.134 1.689.283DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.822.775 513.841DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 7.248.909 2.203.124Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 7.248.909 3.822.775Finansal Yatırımlar6 58.458Peşin Ödenmiş Giderler10 12.879 7.142Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 24.317 8.622ARA TOPLAM7.344.563 3.838.539TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.344.563 3.838.539DURAN VARLIKLARKullanım Hakkı Varlıkları12 13.986 42.048Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 181.029Ertelenmiş Vergi Varlığı22 21.079 3.189TOPLAM DURAN VARLIKLAR216.094 45.237TOPLAM VARLIKLAR7.560.657 3.883.776KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14.517 42.759İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14.517 42.759Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 14.517 42.759Ticari Borçlar67.193 113.327İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 13.909 2.797İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar53.284 110.530Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 176.254 67.887Diğer Borçlar46.540İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar46.540Kısa Vadeli Karşılıklar45.000 31.147Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 45.000 31.147ARA TOPLAM349.504 255.120TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER349.504 255.120UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 61.062TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.062TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER410.566 255.120ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.150.091 3.628.656Ödenmiş Sermaye17 10.000.000 3.500.000Sermaye Avansı17 2.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.871.344 -1.049.128Net Dönem Karı veya Zararı-978.565 -822.216TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.150.091 3.628.656TOPLAM KAYNAKLAR7.560.657 3.883.776Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 1.500.000 -4.270 -459.980 -589.148 446.602 0 446.602Transferler-589.148 589.148 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-277.966 -277.966 0 -277.966Sermaye Arttırımı2.000.000 2.000.000 0 2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler17 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.049.128 -277.966 0 2.618.636 0 2.618.636Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 3.500.000 2.000.000 -1.049.128 -822.216 3.628.656 0 3.628.656Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0Transferler2.000.000 -2.000.000 -822.216 822.216 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)