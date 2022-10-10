***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.096,77 % 0,08140059Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri958,02 % 0,01279094Fon Yönetim Ücreti21.053,69 % 0,28109684Hisse Senedi Komisyonu4.724,61 % 0,06308029Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu395,85 % 0,00528516Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu834,78 % 0,01114551Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar87,3 % 0,00116558Türev Araçlar Komisyonu81,77 % 0,00109175Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.179,08 % 0,05579669TOPLAM GİDERLER38.411,87 % 0,51285334DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.489.835,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069859BIST