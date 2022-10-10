***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.096,77 % 0,42217394Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri160,56 % 0,01111806Fon Yönetim Ücreti1.879,34 % 0,13013586Hisse Senedi Komisyonu55,66 % 0,00385421Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu182,11 % 0,0126103Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu164,25 % 0,01137357Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar87,3 % 0,00604513Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.773,51 % 0,19205311TOPLAM GİDERLER11.399,5 % 0,78936418DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.444.136,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069862BIST