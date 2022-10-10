***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.096,77 % 0,44354744Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri153,07 % 0,01113603Fon Yönetim Ücreti1.070,8 % 0,077902Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu454,12 % 0,03303778Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu38,64 % 0,00281111Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar87,3 % 0,00635118Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.503,21 % 0,18211158TOPLAM GİDERLER10.403,91 % 0,75689713DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.374.547,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069864BIST