***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.250,09 % 0,13547277Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.220,34 % 0,03561348Fon Yönetim Ücreti23.289,85 % 0,25756059Hisse Senedi Komisyonu26.552,63 % 0,29364341Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu741,18 % 0,00819665Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar87,3 % 0,00096544Türev Araçlar Komisyonu739,62 % 0,0081794Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.782,72 % 0,06395064TOPLAM GİDERLER72.663,73 % 0,80358238DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.042.474,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069866BIST