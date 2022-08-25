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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.08.2022 18:29
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU
ISIN Kodu TRYALBT00044
Fonun Süresi SÜRESİZ

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 26.08.2022

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Alım.BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Kurucu-TEFAS 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Repo-Ters Repo ve/veya Para Piyasası Fonunda nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde ise nemalandırmada dağıtıcı kuruluş tarafından belirlenecek olan yatırım aracı kullanılır.
Satım: BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Kurucu-TEFAS 1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.allbatrossportfoy.com

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
- Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir. - Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeni ile fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç BIST'te işlem gören ortaklık paylarına yatırılır.Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. 6

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-100 Getiri Endeksi 95
BIST-KYD Repo(Brüt)Endeksi 5

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00739726 2,7

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 01.12.2015 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gökhan Uskuay 01.08.2022 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Filiz Özcan 01.08.2022 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Adalet Mah.Şehit Polis Fethi Sekin Cad.No:6 Kat:20 Bayraklı-İzmir 0 850 307 90 12 0 850 307 91 12 info@allbatrossportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
İbrahim Başügüdücü Fon Portföy Yöneticisi 0 850 307 90 12 i.basuguducu@allbatrossportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058432


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Cumhuriyet 6.820 6.923 24,00  
Tam 6.866 6.931 16,00  
Yarım 3.345 3.389 8,00  
Çeyrek 1.678 1.694 4,00  
Gümüş.Ons 19,23 19,26 0,13  
Gümüş Gr. 11,22 11,24 0,07  
B. Petrol 101 101 -0,16  
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