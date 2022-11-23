***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.11.2022 22:49
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gökhan Uskuay 01.08.2022 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081819
BIST
18:054.854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 73,42
|Açılış
|: 4.804
|
|Önceki Kapanış
|: 4.781
|
4.865
En Düşük
4.728
18:0518,6174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6367
En Düşük
18,5782
18:0519,3664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1890
|Açılış
|: 19,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,3741
En Düşük
19,1501
18:051.048,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,98
|Açılış
|: 1.048,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.041,38
|
1.049,71
En Düşük
1.033,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|CMENT
|72,60
|2.757.566
|% 10,00
|
|AYDEM
|22,44
|426.654.221
|% 10,00
|
|EGEEN
|3.935,10
|404.931.321
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,86
|98.313.509
|% 10,00
|
|SILVR
|15,61
|168.931.216
|% -9,98
|
|SMRTG
|122,80
|225.535.428
|% -9,97
|
|ETYAT
|6,87
|9.195.036
|% -8,52
|
|ERCB
|135,30
|148.466.097
|% -7,01
|
|ULUSE
|180,00
|34.171.428
|% -6,49
|
|THYAO
|112,50
|9.264.862.371
|% 1,17
|
|EREGL
|41,44
|6.121.658.007
|% 1,82
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|PETKM
|16,83
|5.050.573.380
|% 3,95
|
|ASELS
|43,98
|4.999.071.164
|% 3,24
|
|SKBNK
|2,67
|1.744.148.753
|% 7,23
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|EKGYO
|6,08
|3.007.792.810
|% -0,16
|
|ISCTR
|10,66
|4.504.402.121
|% 5,34
|
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6122
|18,6174
|% 0,06
|
|Euro
|19,3475
|19,3664
|% 0,99
|
|Sterlin
|22,3594
|22,4715
|% 1,36
|
|Frank
|19,6779
|19,7964
|% 1,06
|
|Riyal
|4,9379
|4,9627
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|10,99
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.048
|6,20
|
|Cumhuriyet
|6.957
|7.062
|-25,00
|
|Tam
|7.019
|7.101
|40,00
|
|Yarım
|3.415
|3.472
|20,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.735
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|12,86
|12,88
|0,25
|
|B. Petrol
|85,14
|85,14
|-3,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58HDFGS
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 232, 394 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 71 artarak (% 1.54 ) 5, 264
-
17:57XU100
Endeks 4, 859 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 112, 591.00 milyon TL de
-
17:57HUNER
Yüzde 7.81 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 149, 501 adet işlem
-
17:56GRNYO
Yüzde 7.62 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 459 adet işlem