***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.07.2023 10:46
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur.Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174902
BIST
'
13:396.697
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,85
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.618
En Yüksek
6.725
13:3926,9548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0130
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
13:3929,7973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0503
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6893
13:391.699,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,44
|Açılış
|: 1.699,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler13:37
|BIENY
|57,75
|1.448.580.571
|% 10,00
|
|AZTEK
|48,64
|323.316.214
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|57.820.694
|% 10,00
|
|CELHA
|42,46
|41.582.528
|% 10,00
|
|KUTPO
|61,60
|60.557.483
|% 10,00
|
|EUYO
|11,97
|6.350.241
|% -10,00
|
|BURCE
|172,30
|116.590.246
|% -9,98
|
|VKFYO
|27,84
|9.590.184
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,85
|1.807.383
|% -9,77
|
|CANTE
|17,44
|1.732.972.528
|% -8,79
|
|ASTOR
|105,80
|8.338.329.476
|% -0,84
|
|EUPWR
|181,90
|3.675.901.032
|% -5,41
|
|ASELS
|71,90
|3.525.444.725
|% 2,28
|
|THYAO
|221,00
|3.210.882.593
|% -0,36
|
|GESAN
|95,90
|2.883.833.162
|% -5,61
|
|ZOREN
|4,12
|801.982.390
|% -5,07
|
|YKBNK
|13,30
|2.395.340.705
|% 4,07
|
|ODAS
|10,06
|1.290.806.127
|% -5,00
|
|GSDHO
|4,01
|465.709.926
|% 5,80
|
|SKBNK
|2,99
|338.036.158
|% 1,01
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9503
|26,9574
|% 0,06
|
|Euro
|29,7758
|29,7935
|% 0,16
|
|Sterlin
|34,5118
|34,6848
|% 0,06
|
|Frank
|30,8718
|31,0578
|% -0,12
|
|Riyal
|7,1643
|7,2003
|% -0,12
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|6,14
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|4,14
|
|Cumhuriyet
|11.321
|11.492
|-34,00
|
|Tam
|11.065
|11.148
|-6,00
|
|Yarım
|5.524
|5.600
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.800
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,59
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|21,29
|21,32
|0,18
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|-0,04
|