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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.07.2023 10:46
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur.Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174902


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BIENY 57,75 1.448.580.571 % 10,00  
AZTEK 48,64 323.316.214 % 10,00  
ZEDUR 60,50 57.820.694 % 10,00  
CELHA 42,46 41.582.528 % 10,00  
KUTPO 61,60 60.557.483 % 10,00  
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Euro 29,7758 29,7935 % 0,16  
Sterlin 34,5118 34,6848 % 0,06  
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Riyal 7,1643 7,2003 % -0,12  
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Altın Gr. 1.700 1.700 4,14  
Cumhuriyet 11.321 11.492 -34,00  
Tam 11.065 11.148 -6,00  
Yarım 5.524 5.600 -3,00  
Çeyrek 2.762 2.800 -1,00  
Gümüş.Ons 24,57 24,59 0,23  
Gümüş Gr. 21,29 21,32 0,18  
B. Petrol 82,44 82,44 -0,04  
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