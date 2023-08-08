***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.08.2023 11:23
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur.Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181920
BIST
'
11:567.442
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -27,76
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.400
En Yüksek
7.504
11:5627,0357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0733
|Açılış
|: 27,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
11:5629,7180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0337
|Açılış
|: 29,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,6094
11:561.680,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.680,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler11:55
|EKIZ
|26,18
|723.092
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.475.081.931
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|299.018.344
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|94.296.452
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|5.616.600
|% 9,99
|
|UZERB
|202,50
|493.493
|% -9,96
|
|AKSUE
|35,06
|117.337.928
|% -7,25
|
|KORDS
|85,05
|309.237.248
|% -7,20
|
|AKGRT
|4,59
|373.618.617
|% -7,09
|
|TKNSA
|27,04
|226.756.502
|% -7,08
|
|THYAO
|262,70
|5.723.453.973
|% -1,57
|
|KOZAL
|28,42
|3.562.900.875
|% 3,95
|
|ASTOR
|109,00
|2.055.867.591
|% 1,58
|
|YKBNK
|14,99
|2.002.317.858
|% 1,01
|
|ISCTR
|16,54
|1.956.482.392
|% 2,29
|
|EKGYO
|9,04
|1.334.670.644
|% -0,99
|
|YKBNK
|14,99
|2.002.317.858
|% 1,01
|
|AKFGY
|5,01
|693.319.630
|% -3,09
|
|KOZAL
|28,42
|3.562.900.875
|% 3,95
|
|ISCTR
|16,54
|1.956.482.392
|% 2,29
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0142
|27,0207
|% 0,22
|
|Euro
|29,6976
|29,7208
|% 0,12
|
|Sterlin
|34,3478
|34,5200
|% -0,13
|
|Frank
|30,7962
|30,9817
|% 0,01
|
|Riyal
|7,1800
|7,2160
|% 0,12
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-2,10
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.681
|0,30
|
|Cumhuriyet
|11.408
|11.580
|133,00
|
|Tam
|11.133
|11.245
|99,00
|
|Yarım
|5.571
|5.648
|49,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.824
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,06
|20,08
|0,00
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,95
|
Seans Raporu
11:55
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12:10BARMA
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 17.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 145, 049 adet işlem
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12:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 6 kaybederek (% -0.19 ) 8, 072
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12:09
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, YKBNK
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12:09XU100
Endeks 7, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 53, 765.00 milyon TL de
-
12:09FRIGO
Yüzde -4.49 oranında düşüşle 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 581, 269 adet işlem