***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.08.2023 18:24
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Oğuzhan Özer 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
İbrahim Başügüdücü 17 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Mustafa Başalp 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Orçun Berkay Kaya 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189383
BIST
'
12:417.506
En Düşük
|Değişim
|: 0,19%
|| 14,07
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.464
En Yüksek
7.585
12:4126,5161
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 0,7421
|Açılış
|: 26,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
12:4128,6549
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 0,8075
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
12:411.635,43
En Yüksek
|Değişim
|: 3,20%
|| 50,79
|Açılış
|: 1.635,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler12:41
|ULAS
|14,19
|25.456.913
|% 10,00
|
|ALFAS
|869,30
|1.090.803.325
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|80.009.441
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.759.323.363
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|ADEL
|610,20
|17.019.698
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.062.059
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|8.050.173
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|296,80
|5.905.354.468
|% 4,14
|
|KLSER
|105,10
|2.941.103.221
|% -8,37
|
|AKBNK
|30,02
|2.881.099.862
|% -1,31
|
|THYAO
|230,40
|2.798.724.233
|% -0,04
|
|IZENR
|40,60
|2.759.323.363
|% 9,97
|
|YKBNK
|16,55
|2.572.809.759
|% -1,78
|
|ISCTR
|17,77
|2.173.493.095
|% -1,28
|
|TTKOM
|26,60
|2.665.172.484
|% 4,07
|
|SKBNK
|4,00
|400.806.585
|% -1,72
|
|AKBNK
|30,02
|2.881.099.862
|% -1,31
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5059
|26,5161
|% 2,88
|
|Euro
|28,6157
|28,6549
|% 2,90
|
|Sterlin
|33,2938
|33,4608
|% 3,08
|
|Frank
|29,8286
|30,0083
|% 3,02
|
|Riyal
|7,0532
|7,0886
|% 3,22
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-0,31
|
|Altın Gr.
|1.636
|1.636
|51,17
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|10.982
|11.081
|-20,00
|
|Yarım
|5.508
|5.562
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.781
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,64
|0,68
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|1,08
|