***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.08.2023 18:24
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İbrahim Başügüdücü 17 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Oğuzhan Özer 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Mustafa Başalp 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Orçun Berkay Kaya 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189386
BIST
'
12:427.511
En Düşük
|Değişim
|: 0,25%
|| 18,89
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.464
En Yüksek
7.585
12:4226,5021
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,7281
|Açılış
|: 26,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
12:4228,6365
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 0,7891
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
12:421.635,45
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 50,80
|Açılış
|: 1.635,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler12:40
|ALFAS
|869,30
|1.090.579.045
|% 10,00
|
|ULAS
|14,19
|24.838.881
|% 10,00
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.758.664.141
|% 9,97
|
|BYDNR
|33,78
|10.982.790
|% 9,96
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|ADEL
|610,20
|16.981.866
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.056.898
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|8.050.173
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|296,00
|5.846.646.748
|% 3,86
|
|KLSER
|104,80
|2.931.690.422
|% -8,63
|
|AKBNK
|29,86
|2.868.171.926
|% -1,84
|
|THYAO
|230,00
|2.764.097.891
|% -0,22
|
|IZENR
|40,60
|2.758.664.141
|% 9,97
|
|YKBNK
|16,51
|2.559.363.023
|% -2,02
|
|ISCTR
|17,71
|2.159.982.255
|% -1,61
|
|TTKOM
|26,44
|2.644.052.770
|% 3,44
|
|SKBNK
|4,00
|387.685.420
|% -1,72
|
|AKBNK
|29,86
|2.868.171.926
|% -1,84
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5070
|26,5185
|% 2,89
|
|Euro
|28,6182
|28,6651
|% 2,94
|
|Sterlin
|33,2976
|33,4646
|% 3,09
|
|Frank
|29,8289
|30,0086
|% 3,02
|
|Riyal
|7,0529
|7,0883
|% 3,22
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|0,01
|
|Altın Gr.
|1.636
|1.636
|51,17
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|10.982
|11.081
|-20,00
|
|Yarım
|5.508
|5.562
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.781
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,64
|0,68
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|1,14
|