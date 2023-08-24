***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.08.2023 18:26
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İbrahim Başügüdücü 17 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Mustafa Başalp 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Oğuzhan Özer 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Orçun Berkay Kaya 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189403
BIST
'
12:447.508
En Düşük
|Değişim
|: 0,22%
|| 16,36
|Açılış
|: 7.492
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.464
En Yüksek
7.585
12:4426,5021
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,7281
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
12:4428,6365
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 0,7891
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
12:441.634,96
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 50,32
|Açılış
|: 1.634,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler12:42
|ULAS
|14,19
|26.431.397
|% 10,00
|
|ALFAS
|869,30
|1.092.004.697
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|80.864.005
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.761.804.835
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|ADEL
|610,20
|17.191.165
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.066.661
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|8.050.173
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|293,90
|5.970.777.525
|% 3,12
|
|KLSER
|104,90
|2.961.510.023
|% -8,54
|
|AKBNK
|29,98
|2.893.269.146
|% -1,45
|
|THYAO
|230,40
|2.826.656.987
|% -0,04
|
|IZENR
|40,60
|2.761.804.835
|% 9,97
|
|YKBNK
|16,55
|2.579.252.088
|% -1,78
|
|ISCTR
|17,76
|2.192.889.830
|% -1,33
|
|TTKOM
|26,60
|2.689.832.556
|% 4,07
|
|SKBNK
|4,00
|402.761.029
|% -1,72
|
|AKBNK
|29,98
|2.893.269.146
|% -1,45
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,4913
|26,5021
|% 2,82
|
|Euro
|28,5934
|28,6365
|% 2,83
|
|Sterlin
|33,3045
|33,4715
|% 3,11
|
|Frank
|29,8392
|30,0189
|% 3,05
|
|Riyal
|7,0551
|7,0905
|% 3,25
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|0,01
|
|Altın Gr.
|1.636
|1.636
|51,17
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|10.982
|11.081
|-20,00
|
|Yarım
|5.508
|5.562
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.781
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,64
|0,68
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|1,14
|