Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.09.2023 15:04
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.
Değerleme Kuruluşları SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 7 YIL
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmaktır. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir.


İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Adalet Mah.Şehit Polis Fethi Sekin Cad.No:6 Kat:20 Ventus Tower Bayraklı-İzmir 0 850 307 90 12 0 850 307 91 12 info@allbatrossportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
İbrahim Başügüdücü Yönetim Kurulu Başkan Yrd. 0 850 307 90 12 i.basuguducu@allbatrossportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190830


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:278.035
Değişim :  1,47% |  116,77
Açılış :  7.967  
Önceki Kapanış :  7.918  
En Düşük
7.930 En Yüksek
8.061
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GWIND 31,90 807.119.121 % 10,00  
NETAS 58,30 138.637.820 % 10,00  
IZENR 59,40 3.674.695.117 % 10,00  
BRYAT 2.196,80 634.115.581 % 10,00  
BRSAN 836,00 2.078.888.519 % 10,00  
daha fazla
17:25 Alış Satış %  
Dolar 26,7130 26,7201 % 0,11  
Euro 28,8806 28,8866 % -0,28  
Sterlin 33,6642 33,8331 % -0,10  
Frank 30,1018 30,2831 % 0,08  
Riyal 7,1012 7,1368 % 0,16  
daha fazla
17:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.938 1.939 -1,67  
Altın Gr. 1.666 1.667 2,67  
Cumhuriyet 11.264 11.435 61,00  
Tam 10.999 11.094 0,00  
Yarım 5.516 5.568 0,00  
Çeyrek 2.750 2.784 0,00  
Gümüş.Ons 24,22 24,24 -0,21  
Gümüş Gr. 20,90 20,92 -0,04  
B. Petrol 88,17 88,17 1,34  
Seans Raporu 17:25
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru