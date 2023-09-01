***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.Değerleme Kuruluşları SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 7 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmaktır. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir.İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAdalet Mah.Şehit Polis Fethi Sekin Cad.No:6 Kat:20 Ventus Tower Bayraklı-İzmir 0 850 307 90 12 0 850 307 91 12 info@allbatrossportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-Postaİbrahim Başügüdücü Yönetim Kurulu Başkan Yrd. 0 850 307 90 12 i.basuguducu@allbatrossportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190830BIST