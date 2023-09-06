***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk Değeri- Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir. - Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeni ile fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç BIST'te işlem gören ortaklık paylarına yatırılır.Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192206BIST