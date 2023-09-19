***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİbrahim Başügüdücü 17 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıMustafa Başalp 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıOğuzhan Özer 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıOrçun Berkay Kaya 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıFiliz Özcan 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıAtakan Açıkgöz 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansıİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaGünseli Kocaman Fon Satış ve Pazarlama Müdürü 0 539 896 51 61 g.kocaman@allbatrossportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196268BIST