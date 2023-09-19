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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.09.2023 18:47
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İbrahim Başügüdücü 17 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Oğuzhan Özer 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Mustafa Başalp 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Orçun Berkay Kaya 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Filiz Özcan 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Atakan Açıkgöz 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Günseli Kocaman Fon Satış ve Pazarlama Müdürü 0 539 896 51 61 g.kocaman@allbatrossportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196277


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CLEBI 891,00 53.021.836 % 10,00  
CVKMD 444,40 726.219.647 % 10,00  
BURVA 63,80 47.117.127 % 10,00  
TARKM 190,30 15.076.137 % 10,00  
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Riyal 7,1842 7,2202 % 0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.932 -1,57  
Altın Gr. 1.679 1.679 -0,51  
Cumhuriyet 11.330 11.501 32,00  
Tam 11.072 11.159 -55,00  
Yarım 5.553 5.603 -27,00  
Çeyrek 2.768 2.801 -14,00  
Gümüş.Ons 23,19 23,22 -0,05  
Gümüş Gr. 20,14 20,17 -0,04  
B. Petrol 94,79 94,79 0,36  
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