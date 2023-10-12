***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Satış Başlangıç Tarihi 12.10.2023ISIN Kodu TRYALBT00192Fonun Tasfiye Tarihi 12.10.2030Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerALIM:Katılma payı alım satımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı, yılda 24 (yirmi dört) kere olmak üzere her bir aylık dönemde iki defa ilan edilir. Ay sonunda hesaplanan katılma payı alım satımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı takip eden ayın 3. iş günü, ayın 12. iş gününde hesaplanan Fon birim pay fiyatı ise aynı ayın 15. iş günü ilan edilir.Her iş günü saat 12:00'a kadar gelen alım talimatları, yatırım komitesi onayı alındıktan sonra, talimatın iletilmesinden sonra ilan edilecek ilk katılma payı alım/satımına esas fiyat üzerinden yukarıda belirtilen tarihlerde yerine getirilir. Kurucu Alım Talepleri'ne istinaden verilen alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, bu tutara karşılık gelen katılma paylarının yatırımcı hesaplarına aktarılmasına kadar yatırımcı adına Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu'nun da nemalandırılacaktır.SATIM:Fon payları sadece Fon süresi sonunda Fon'a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları kurucu tarafından oluşturulacak olup, ayrıca satım talimatı verilmesine gerek yoktur.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,000685 0,25Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAyşe Biçe Çalışkan 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2Fon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAli Ercan Yönetim Kurulu BaşkanıBahadır Tonguç Genel Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıÜnlü Emre Coşkun Genel Müdür Yrd. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİbrahim Başügüdücü 17 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıOğuzhan Özer 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıMustafa Başalp 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıOrçun Berkay Kaya 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıFiliz Özcan 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıAtakan Açıkgöz 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansıİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaGünseli Kocaman Fon Satış ve Pazarlama Müdürü 0 539 896 51 61 g.kocaman@allbatrossportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205562BIST