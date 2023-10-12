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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.10.2023 21:05
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 12.10.2023
ISIN Kodu TRYALBT00192
Fonun Tasfiye Tarihi 12.10.2030

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
ALIM:Katılma payı alım satımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı, yılda 24 (yirmi dört) kere olmak üzere her bir aylık dönemde iki defa ilan edilir. Ay sonunda hesaplanan katılma payı alım satımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı takip eden ayın 3. iş günü, ayın 12. iş gününde hesaplanan Fon birim pay fiyatı ise aynı ayın 15. iş günü ilan edilir.Her iş günü saat 12:00'a kadar gelen alım talimatları, yatırım komitesi onayı alındıktan sonra, talimatın iletilmesinden sonra ilan edilecek ilk katılma payı alım/satımına esas fiyat üzerinden yukarıda belirtilen tarihlerde yerine getirilir. Kurucu Alım Talepleri'ne istinaden verilen alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, bu tutara karşılık gelen katılma paylarının yatırımcı hesaplarına aktarılmasına kadar yatırımcı adına Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu'nun da nemalandırılacaktır.
SATIM:Fon payları sadece Fon süresi sonunda Fon'a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları kurucu tarafından oluşturulacak olup, ayrıca satım talimatı verilmesine gerek yoktur.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,000685 0,25

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe Biçe Çalışkan 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Ercan Yönetim Kurulu Başkanı
Bahadır Tonguç Genel Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Ünlü Emre Coşkun Genel Müdür Yrd. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İbrahim Başügüdücü 17 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Oğuzhan Özer 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Mustafa Başalp 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Orçun Berkay Kaya 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Filiz Özcan 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Atakan Açıkgöz 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Günseli Kocaman Fon Satış ve Pazarlama Müdürü 0 539 896 51 61 g.kocaman@allbatrossportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205562


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Yarım 5.672 5.729 -18,00  
Çeyrek 2.827 2.865 -9,00  
Gümüş.Ons 21,78 21,81 -0,24  
Gümüş Gr. 19,43 19,46 -0,16  
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