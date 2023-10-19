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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.10.2023 18:16
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İbrahim Başügüdücü 17 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Oğuzhan Özer 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Atakan Açıkgöz 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Orçun Berkay Kaya 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Filiz Özcan 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Mustafa Başalp 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Altuğ Dayıoğlu 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207799


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RAYSG 100,10 41.626.201 % 10,00  
KONYA 8.241,20 796.691.211 % 10,00  
MRSHL 1.624,00 143.597.010 % 10,00  
MEKAG 44,24 5.625.204 % 10,00  
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Frank 31,1034 31,2907 % 0,36  
Riyal 7,4395 7,4768 % 0,05  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.954 6,06  
Altın Gr. 1.755 1.755 3,21  
Cumhuriyet 12.122 12.305 -39,00  
Tam 11.844 11.942 -53,00  
Yarım 5.940 5.996 -25,00  
Çeyrek 2.961 2.998 -12,00  
Gümüş.Ons 22,74 22,76 -0,10  
Gümüş Gr. 20,38 20,40 -0,16  
B. Petrol 90,94 90,94 -0,56  
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