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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.11.2023 19:18
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Birkan Karataş Fon Satış ve Pazarlama Direktörü 0 539 896 51 74 b.karatas@allbatrossportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219450


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BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AZTEK 156,20 303.444.660 % 10,00  
BAGFS 35,42 258.059.831 % 10,00  
CMBTN 1.949,00 176.948.283 % 9,99  
TARKM 732,00 694.912.940 % 9,99  
PKENT 258,25 61.848.691 % 9,99  
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18:00 Alış Satış %  
Dolar 28,8258 28,8460 % 0,24  
Euro 31,3686 31,3794 % -0,21  
Sterlin 35,8837 36,0636 % -0,23  
Frank 32,4703 32,6659 % 0,10  
Riyal 7,6645 7,7029 % 0,18  
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18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,60 23,63 % 0,66  
Platin 924,88 926,87 % 0,66  
Paladyum 1.051,72 1.055,06 % 0,66  
Brent Pet. 80,57 80,57 % 0,66  
Altın Ons 1.990,63 1.990,92 % 0,66  
Seans Raporu 18:00
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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