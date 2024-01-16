***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.01.2024 18:17
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları olmak üzere, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fon'un yatırım stratejisi kapsamında Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ve Türkiye'de yerleşik bankalarda açılan döviz mevduat ve döviz katılma hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240921
BIST
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18:058.032
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -11,85
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
18:0530,1050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0418
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
18:0532,7452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,2226
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6653
18:051.963,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -24,24
|Açılış
|: 1.962,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.960,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|56,10
|292.593.222
|% 10,00
|
|CATES
|63,25
|1.365.145.953
|% 10,00
|
|KBORU
|77,55
|840.126.176
|% 10,00
|
|SAFKR
|39,62
|44.019.773
|% 9,99
|
|KAPLM
|99,10
|26.125.915
|% 9,99
|
|EKOS
|54,50
|1.797.647.753
|% -7,47
|
|DESPC
|33,98
|17.917.704
|% -6,75
|
|ISBTR
|499.000,00
|4.383.030
|% -6,63
|
|MEKAG
|66,35
|293.046.833
|% -6,15
|
|KARYE
|26,50
|73.056.092
|% -5,63
|
|THYAO
|249,80
|6.848.855.251
|% -1,36
|
|ISCTR
|25,20
|4.502.086.788
|% 0,00
|
|AKBNK
|41,80
|4.089.113.430
|% -3,20
|
|EREGL
|44,30
|3.684.819.023
|% 0,54
|
|TUPRS
|143,20
|3.492.592.381
|% 1,63
|
|EKGYO
|8,39
|1.503.400.372
|% 1,45
|
|ISCTR
|25,20
|4.502.086.788
|% 0,00
|
|SKBNK
|5,20
|793.076.062
|% 7,22
|
|YKBNK
|22,26
|3.386.179.085
|% -0,71
|
|ODAS
|8,44
|1.264.965.936
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0987
|30,1050
|% 0,14
|
|Euro
|32,7350
|32,7452
|% -0,68
|
|Sterlin
|37,9545
|38,1449
|% -0,50
|
|Frank
|34,8094
|35,0191
|% -0,47
|
|Riyal
|8,0037
|8,0438
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,87
|22,90
|% 0,66
|
|Platin
|898,55
|899,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,44
|942,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,11
|78,11
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,03
|2.027,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EKOS
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 54.40 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 149, 328 adet işlem
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17:58YGYO
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 051, 704 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -46, 52 kaybederek (% -0.65 ) 7, 093
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULAS, ERSU, YAYLA, KBORU, CATES, MEGMT, BRKSN, SAMAT, KAPLM, DARDL
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17:57
KAPLM, BAYRK, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında