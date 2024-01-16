***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan veya danışma komitesi tarafından onay verilmiş şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu bir danışman/danışma kurulu/danışma komitesi tarafından onaylanmış olan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon unvanında (TL) ibaresine yer verilmesi nedeniyle, fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240927BIST