***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.03.2024 18:36
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İbrahim Başügüdücü 17 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Oğuzhan Özer 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Mustafa Başalp 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Orçun Berkay Kaya 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Filiz Özcan 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255865
BIST
'
18:058.745
En Düşük
|Değişim
|: -1,31%
|| -115,94
|Açılış
|: 8.856
|
|Önceki Kapanış
|: 8.861
|
8.736
En Yüksek
8.909
18:0531,7488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0148
|Açılış
|: 32,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
31,7824
En Düşük
31,7219
18:0534,7015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0147
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9500
|
34,7020
En Düşük
34,5969
18:052.192,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,51
|Açılış
|: 2.192,99
|
|Önceki Kapanış
|: 2.192,48
|
2.193,64
En Düşük
2.189,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|242,00
|6.502.540
|% 10,00
|
|KAPLM
|170,70
|66.118.831
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.829,00
|675.738.710
|% 9,98
|
|DOBUR
|140,00
|48.121.836
|% 9,98
|
|KSTUR
|5.317,50
|7.604.025
|% 9,98
|
|ATATP
|127,80
|238.023.818
|% -10,00
|
|KFEIN
|161,10
|237.481.137
|% -10,00
|
|SONME
|90,45
|26.617.867
|% -10,00
|
|ERSU
|25,74
|33.828.416
|% -10,00
|
|PAPIL
|130,50
|329.553.966
|% -10,00
|
|THYAO
|261,00
|9.384.058.075
|% -1,60
|
|LMKDC
|34,32
|8.173.203.428
|% -9,97
|
|TUPRS
|169,00
|6.994.654.433
|% 2,36
|
|EREGL
|44,28
|5.976.356.187
|% -2,47
|
|PATEK
|130,40
|4.514.153.542
|% -0,53
|
|ISCTR
|9,82
|2.397.347.129
|% -2,77
|
|EKGYO
|10,68
|2.560.964.273
|% -4,30
|
|LMKDC
|34,32
|8.173.203.428
|% -9,97
|
|KOZAL
|23,58
|4.510.962.976
|% -3,36
|
|ZOREN
|5,19
|860.538.872
|% -3,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,7404
|31,7488
|% -0,05
|
|Euro
|34,5796
|34,7015
|% 0,04
|
|Sterlin
|40,2883
|40,4904
|% -0,15
|
|Frank
|35,8458
|36,0618
|% -0,07
|
|Riyal
|8,4385
|8,4809
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,14
|24,18
|% 0,66
|
|Platin
|905,70
|913,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,19
|1.044,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,91
|82,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.146,87
|2.147,13
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 69 kaybederek (% -0.55 ) 9, 275
-
17:58XU100
Endeks 8, 765 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 08 altında . İşlem hacmi 99, 734.00 milyon TL de
-
17:58AKSGY
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 16.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 210, 672 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 819, 257 adet işlem
-
17:56HDFGS
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 022, 020 adet işlem