***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAli Ercan Yönetim Kurulu BaşkanıAltuğ Dayıoğlu Genel Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıÜnlü Emre Coşkun Genel Müdür Yrd. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİbrahim Başügüdücü 17 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıOğuzhan Özer 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıMustafa Başalp 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıOrçun Berkay Kaya 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıFiliz Özcan 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255892BIST